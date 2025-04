Diputado Betserai Richards no reconoce la figura de expulsión dentro de la Coalición Vamos

El diputado Betserai Richards manifestó este martes su rechazo a la figura de suspensión o expulsión dentro de la bancada de la Coalición Vamos , argumentando que "no se puede manejar una bancada a través de redes sociales".

Richards hizo énfasis en la importancia de construir consensos y definir una hoja de ruta clara para cumplir con las expectativas del país. "No podemos hablar simplemente de diferencias de opiniones, sino establecer una hoja de ruta de lo que espera el país", expresó.

Diputado Betserai Richards no reconoce la figura de expulsión

"No se puede manejar una bancada a través de redes sociales", señaló el diputado Betserai Richards (@Betseraitv), quien dijo no reconocer la figura de suspensión o expulsión por tener diferencias de opiniones, y la importancia de coordinar una hoja de ruta. pic.twitter.com/stPOv8ir5C — Telemetro Reporta (@TReporta) April 8, 2025

Asimismo, reveló que ha mantenido comunicación con el diputado Juan Diego Vásquez para insistir en la necesidad de mantener la unidad de los 20 diputados que conforman la bancada. "He dicho que no estoy de acuerdo con que si en algún momento hay una diferencia de opiniones, se active un comité de ética cuando no ha existido una falta ética", afirmó.

Sobre recientes diferencias internas, Richards lamentó que no se haya dado una reunión formal para definir de manera colectiva la participación de los diputados en distintos eventos y comunicados. "Mi expectativa era que nos reuniéramos para decidir juntos, y luego informarle al país, pero eso no sucedió", puntualizó.