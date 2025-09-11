Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 07:51

Diputados alertan sobre anteproyecto que podría beneficiar a Ricardo Martinelli

Diputados advierten que en la Comisión de Gobierno se discute el anteproyecto 152, que busca modificar normas judiciales y podría favorecer al expresidente.

Diputados alertan sobre anteproyecto que podría beneficiar a Ricardo Martinelli

Diputados alertan sobre anteproyecto que podría beneficiar a Ricardo Martinelli

EFE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Diputados de distintas bancadas han lanzado una alerta sobre un “gol legislativo” que se estaría gestando en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

El señalamiento surge por la discusión del anteproyecto de ley 152, el cual ya fue prohijado y busca modificar el Artículo 2030 del Código Judicial y el Artículo 191 del Código Procesal Penal. La propuesta plantea equiparar las impugnaciones entre el Sistema Inquisitivo y el Sistema Penal Acusatorio.

Diputados en alerta por posible beneficio a Ricardo Martinelli en la Asamblea

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965939784607551504&partner=&hide_thread=false

Según los críticos, esta modificación podría abrir una puerta legal que beneficiaría al expresidente Ricardo Martinelli, quien fue condenado por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business y actualmente se mantiene asilado en la Embajada de Nicaragua en Colombia.

El debate en la Comisión de Gobierno se mantiene bajo la lupa de sectores políticos y ciudadanos que temen que la iniciativa termine debilitando la institucionalidad y favoreciendo intereses particulares.

En esta nota:
Seguir leyendo

Diputados panameños y embajador de Estados Unidos discuten seguridad y lucha contra narcotráfico

Taxi en Panamá: Diputados proponen cambios en la ley de transporte por altos costos de cupos

Detallan resultados de monitoreo sobre productividad de gestión de los diputados

Recomendadas

Más Noticias