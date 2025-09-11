Diputados alertan sobre anteproyecto que podría beneficiar a Ricardo Martinelli

Diputados de distintas bancadas han lanzado una alerta sobre un “gol legislativo” que se estaría gestando en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

El señalamiento surge por la discusión del anteproyecto de ley 152, el cual ya fue prohijado y busca modificar el Artículo 2030 del Código Judicial y el Artículo 191 del Código Procesal Penal. La propuesta plantea equiparar las impugnaciones entre el Sistema Inquisitivo y el Sistema Penal Acusatorio.

Diputados advierten que en la Comisión de Gobierno se discute un anteproyecto de ley que podría favorecer al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien fue condenado por blanqueo de capitales y actualmente se mantiene asilado en Colombia.



Se trata de la iniciativa 152

Según los críticos, esta modificación podría abrir una puerta legal que beneficiaría al expresidente Ricardo Martinelli, quien fue condenado por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business y actualmente se mantiene asilado en la Embajada de Nicaragua en Colombia.

El debate en la Comisión de Gobierno se mantiene bajo la lupa de sectores políticos y ciudadanos que temen que la iniciativa termine debilitando la institucionalidad y favoreciendo intereses particulares.