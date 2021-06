Director del Idaan ha interpuesto 3 denuncias penales y destituido a más de 7 personas por faltas administrativas

Análisis de la gestión de Gobierno, escándalos de corrupción y proceso de vacunación TR

Sostuvo que en el Idaan mientras se realizan las investigaciones a lo interno “cuando se tenga que interponer denuncias penales está obligado a ponerlo, pero eso no quiere decir que saldré a los medios a hacer una fiesta o a decir que fulanito robo o hurto”.

Juan Antonio Ducruet consideró que en las entidades de Gobierno debe existir una autodepuración y “deben haber los mecanismos para el estricto cumplimiento de la cosa pública, la pandemia saca lo mejor de muchos funcionarios, pero lastimosamente en la sociedad también saca lo peor de quienes intentan aprovecharse”.

Sobre las tres denuncias penales interpuestas o destituciones por faltas administrativas en el Idaan, el funcionario explicó que son casos puntuales que suceden dentro de la institución “pueden ser cosas tan pequeñas como hurto o pérdidas, uno tiene que custodiar los bienes públicos, en una intuición de tres mil personas eso se da muchas veces al año”.

Aclaró que no es que se desvinculen a personas por faltas administrativas o no se interpongan las denuncias, “solo que no se exponen públicamente mientras se den los procesos de investigación”.