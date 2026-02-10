Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 14:53

¿El 14 de febrero será libre en Panamá? Esto debes saber sobre la fecha y su significado

Muchos panameños se preguntan si el 14 de febrero es día libre. Conoce si es feriado en Panamá y qué se celebra durante esta fecha.

Noemí Ruíz
Con la cercanía del 14 de febrero, muchas personas en Panamá se preguntan si esta fecha será considerada un día feriado o de descanso obligatorio. Sin embargo, el Día de San Valentín no es feriado nacional en Panamá, por lo que las actividades laborales y comerciales se desarrollarán con normalidad.

De acuerdo con el Código de Trabajo panameño y el calendario oficial de días libres, el 14 de febrero no está contemplado dentro de las fechas de descanso obligatorio en el país.

¿Cuáles son los feriados oficiales en Panamá?

Entre los principales días feriados nacionales establecidos por ley se encuentran:

  • 1 de enero – Año Nuevo
  • 9 de enero – Día de los Mártires
  • Martes de Carnaval
  • 1 de mayo – Día del Trabajo
  • 3, 4, 5 y 10 de noviembre – Fiestas Patrias
  • 28 de noviembre – Independencia de Panamá de España
  • 8 de diciembre – Día de las Madres
  • 25 de diciembre – Navidad

La normativa también establece que cuando un feriado nacional coincide con domingo, el descanso obligatorio se traslada al lunes siguiente.

¿Qué se celebra el 14 de febrero?

Aunque no es un día libre oficial, el 14 de febrero es reconocido mundialmente como el Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad. Durante esta fecha es común que parejas, familiares y amigos celebren con:

  • Intercambio de regalos
  • Cenas y encuentros especiales
  • Cartas y mensajes románticos
  • Detalles simbólicos para demostrar afecto

La celebración tiene origen en tradiciones europeas vinculadas a San Valentín y, con el paso del tiempo, se ha extendido a nivel global, incluyendo Panamá.

Una fecha con alto movimiento comercial

En Panamá, el Día de San Valentín suele generar un aumento en las ventas en sectores como restaurantes, floristerías, dulcerías y comercios de regalos, convirtiéndose en una de las fechas comerciales más importantes del primer trimestre del año.

