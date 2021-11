El partido gobernante está dividido y será difícil que repita, según analista político

El analista político Juan Mckay aseguró en el programa Debate Abierto que hay una división en el partido gobernante porque la bancada mayoritaria en la Asamblea no apoya necesariamente las decisiones del Ejecutivo.

"Tenemos un partido gobernante que sigue dividido…a mi juicio no veo el partido consolidado bajo una sola bandera, partido que va dividido no gana y es difícil que repita", señaló Mckay.

Sin embargo, en ese sentido el analista Jaime Porcell destacó que eso permite que se respete la separación de los Órganos del Estado porque no hay una Asamblea sumisa. "Por primera vez estamos viendo que no hay una Asamblea sumisa como vimos por espacio de casi 100 años, vemos una Asamblea que tiene un nivel de independencia", expresó.

En cuanto a las futuras elecciones, Porcell dijo que todavía no se pueden hacer predicciones, pero hizo hincapié en que Ricardo Martinelli ha logrado victimizarse lo que le permite tener más aceptación; en cambio, Mckay aseguró que no ve correr a Martinelli, pero no le restó valor a la fuerza que pueda tener el partido Realizando Metas.

Según Porcell, Rómulo Roux, representaría una esperanza para el futuro, pero afirmó que el presente lo tiene Ricardo Martinelli; agregó que de no correr este último, Lombana sería una opción. Mackay dijo que Lombana será una alternativa, pero debe proyectarse más y determinar hacia dónde va para que recupere la confianza de la población.