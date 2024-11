El presidente Mulino se reúne con gobernadores para detallar el proyecto de reformas la CSS.

"No hacer nada no es una opción. Este tema es fundamental para el país, no solo para el gobierno. Si fracasan las reformas, el país no va a ser igual para nadie, por las consecuencias negativas que va a tener en lo económico, en lo financiero y en la misma institución, que no está para esperar mucho más tiempo", indicó el presidente Mulino.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que hay factores que influyen en la actual estructura de la CSS, como la demografía, ya que hay menos gente entrando al sistema, pero mucha más quedándose, y la esperanza de vida, lo que significa que las personas viven más.