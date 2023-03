Embajada de Estados Unidos: ¿Cuáles son las becas para maestrías y doctorados?

La Embajada de Estados Unidos en Panamá público en su página web sobre las oportunidades de becas de maestría y doctorado disponibles para los estudiantes panameños residentes en el país. U.S. Embassy in Panama aclara que para aplicar a estas convocatorias los participantes no deben contar con residencia en los Estados Unidos o doble nacionalidad. A continuación, conozca las becas que están en esta convocatoria que permanecerá abierta hasta el próximo 27 de abril de 2023.