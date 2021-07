Enfermeras: Los aplausos no nos funcionan, lo que funciona es que el pago sea oportuno

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá ( ANEP ) denunció incumplimientos en los acuerdos pactados con el Ministerio de Salud ( Minsa ) y la Caja de Seguro Social (CSS) sobre pagos adeudados, permanencia en contratos y otros derechos, que según las profesionales de la salud, no se les están respetando.

En el pacto firmado, se estableció que las enfermeras contratadas durante pandemia como temporales, serían pasadas a permanente, respetando el orden de antigüedad. Ana Reyes, presidenta de la ANEP, indicó que apenas la semana pasada iniciaron con ese proceso, solicitado desde meses anteriores, y aún no son contratadas como permanente, las primeras personas contratadas.

Asimismo, denuncian la falta de pagos. "Mientras los pasan a planilla permanente debían seguir con contratos de 6 meses y el 1 de julio debían renovar entonces sus contratos, pero para esta quincena solo van a cobrar 42 enfermeras… tenemos entonces todo un atraso, porque somos más de 1,300", precisó Reyes.

"Esto no es grato y nuestro objetivo no es estar en los medios para estar denunciando esto... En las promociones del Gobierno hablan muy bien de nosotras y nos dan aplausos... pero eso no nos funciona, lo que funciona es que respeten nuestros derechos y que el pago sea oportuno", acotó Reyes.

La ANEP espera que de junio a diciembre, unas 150 enfermeras obtengan la permanencia.

Además, la ANEP cuestiona la falta de acciones pertinentes sobre los traslados de partidas oportunos para no tener que pasar por esta espera.