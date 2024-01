Ex ministra Rosario Turner detalla su separación del Minsa

"Fue una solicitud inesperada que se me hizo, de que dejará porque iba a haber un relevo. Nosotros lo aceptamos como unas personas comprometidas con el país (...) Yo había pensado varias veces renunciar, pero, cómo uno va a dejar la cartera tan importante en medio de una pandemia (...) A los médicos nos enseñan que primero está la vida humana.

En una entrevista con Telemetro Reporta, mencionó que durante su tiempo como titular del Minsa, no estuvo de acuerdo con los diversos procesos de compra. Además, resaltó que no compartía su criterio respecto a las solicitudes planteadas en las fases de adquisición de insumos médicos.

"El hecho de que una comisión a nivel del Ministerio de la Presidencia tomara decisiones para el inicio de compra no tomando en cuenta los expertos técnicos que nosotros le habíamos dado, definitivamente no me hacía sentir cómoda", sostuvo.

La compañera de fórmula del candidato a la presidencial Martín Torrijos, dijo que están concentrados en una propuesta en trabajar por un país con una educación de calidad.

"A nosotros lo que nos importa este momento es lograr poder rescatar a Panamá. Martín ha mostrado tener la experiencia, de tener un compromiso", destacó acerca de sus prioridades en el torneo electoral, mientras se discute a lo interno del Partido Revolucionario Democrático, su expulsión del colectivo.