Festival Aéreo Guararé 2026: acrobacias y paracaidismo

Grandes y chicos podrán disfrutar de acrobacias aéreas, exhibición de aeronaves, paracaidismo y diversas actividades recreativas durante el Festival Aéreo Guararé 2026, que se realizará el próximo domingo 15 de marzo en el Aeródromo Augusto Vergara.
Exhibición especial en Festival Aéreo Guararé 2026
Uno de los atractivos principales del festival será la presentación de la atleta estadounidense Melissa Burns, reconocida por sus maniobras extremas en el aire, quien ofrecerá una exhibición especial para los asistentes.
Su participación forma parte del programa de espectáculos aéreos que incluirá también saltos de paracaidismo y demostraciones de vuelo.
Boletos y costo de entrada
Los organizadores informaron que los boletos podrán adquirirse directamente en la taquilla el día del evento.
Los precios establecidos son:
- B/.3.00 para adultos
- B/.1.00 para niños
Evento organizado por autoridades locales
El festival es organizado por la Alcaldía de Guararé en conjunto con la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, con el objetivo de promover el turismo, la aviación y la recreación familiar en la región.
La actividad se perfila como uno de los eventos recreativos destacados del mes de marzo en la provincia de Los Santos, atrayendo tanto a residentes como a visitantes interesados en el mundo de la aviación.