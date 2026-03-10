Festival Aéreo Guararé 2026: acrobacias y paracaidismo

Grandes y chicos podrán disfrutar de acrobacias aéreas, exhibición de aeronaves, paracaidismo y diversas actividades recreativas durante el Festival Aéreo Guararé 2026 , que se realizará el próximo domingo 15 de marzo en el Aeródromo Augusto Vergara.

El evento promete una jornada llena de adrenalina y entretenimiento para toda la familia en el distrito de Guararé, uno de los puntos tradicionales de actividades aéreas en el interior del país.

Contenido relacionado: Caso Kai Liah Martínez: mantendrá contacto con su madre tras su retorno a Panamá

Exhibición especial en Festival Aéreo Guararé 2026

Uno de los atractivos principales del festival será la presentación de la atleta estadounidense Melissa Burns, reconocida por sus maniobras extremas en el aire, quien ofrecerá una exhibición especial para los asistentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031356648170860784?s=20&partner=&hide_thread=false Grandes y chicos podrán disfrutar de una jornada de acrobacias aéreas, exhibición de aeronaves, paracaidismo, entre otras actividades recreativas, en el Festival Aéreo Guararé 2026 que se realizará el próximo domingo 15 de marzo en el Aeródromo Augusto Vergara.



Podrán adquirir… pic.twitter.com/0ObazdVZtP — Telemetro Reporta (@TReporta) March 10, 2026

Su participación forma parte del programa de espectáculos aéreos que incluirá también saltos de paracaidismo y demostraciones de vuelo.

Boletos y costo de entrada

Los organizadores informaron que los boletos podrán adquirirse directamente en la taquilla el día del evento.

Los precios establecidos son:

B/.3.00 para adultos

B/.1.00 para niños

Evento organizado por autoridades locales

El festival es organizado por la Alcaldía de Guararé en conjunto con la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, con el objetivo de promover el turismo, la aviación y la recreación familiar en la región.

La actividad se perfila como uno de los eventos recreativos destacados del mes de marzo en la provincia de Los Santos, atrayendo tanto a residentes como a visitantes interesados en el mundo de la aviación.