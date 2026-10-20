Hospital Anita Moreno reanuda consulta externa tras revisiones de infraestructura

El Ministerio de Salud (Minsa) , a través de la Región de Salud de Los Santos, informó que este martes 20 de octubre se reanudan todas las atenciones del servicio de consulta externa del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno .

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La entidad detalló que el lunes 19 de octubre se retomaron los tratamientos de quimioterapia para garantizar la atención de los pacientes que requieren este servicio.

Asimismo, el hospital mantiene operativo el cuarto de urgencias las 24 horas del día y continúa brindando atención en las salas de hospitalización de medicina interna, cardiología, urología y psiquiatría, para asegurar la continuidad de los cuidados de los pacientes ingresados.

Radiología y farmacia continúan en funcionamiento

Los servicios de radiología y farmacia también se mantienen operativos. De acuerdo con el Minsa, la reanudación de las atenciones se realiza luego de las revisiones efectuadas por el Departamento de Infraestructura de la institución.

El Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la prestación continua de los servicios médicos y con una atención segura y de calidad para la población.