IDAAN anuncia cortes de agua hasta el miércoles 7 de enero de 2025

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que el suministro de agua potable se verá interrumpido en varios sectores de la provincia de Herrera debido a trabajos programados por la empresa eléctrica, los cuales se extenderán hasta el miércoles 7 de enero de 2025.

De acuerdo con la entidad, este lunes 5 de enero se mantiene suspendido el servicio de agua potable en Las Minas Cabecera, como consecuencia de labores que realiza la empresa eléctrica en el área.

IDAAN informó cortes de agua potable en varios sectores de Herrera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2008193555617968544?s=20&partner=&hide_thread=false Herrera: Comunicamos que el suministro de agua potable se encuentra interrumpido hoy, lunes 5 de enero de 2025, en Las Minas Cabecera, debido a trabajos que realiza la empresa eléctrica en la zona.



Para el martes 6 de enero, se verán afectados los acueductos de El… pic.twitter.com/xqRApBTQHm — IDAAN (@IDAANinforma) January 5, 2026

Para el martes 6 de enero, los trabajos afectarán el funcionamiento de los acueductos de El Limón, Chupampa y Ocú Cabecera, por lo que los residentes de estas comunidades podrían experimentar falta de suministro durante el día.

En cuanto al distrito de Chitré, el IDAAN aclaró que, aunque la empresa eléctrica realizará la instalación de un generador en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora Roberto Reyna, estas labores no afectarán el suministro de agua potable para la población.

Finalmente, la institución detalló que el miércoles 7 de enero se prevé una nueva afectación en Ocú Cabecera, como parte del mismo cronograma de trabajos eléctricos.

El IDAAN recomendó a la población tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento de agua, y aseguró que mantendrá informados a los usuarios ante cualquier actualización.