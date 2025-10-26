Chiriquí Nacionales -  26 de octubre de 2025 - 13:57

IDAAN informa interrupción de operaciones en planta de San Bartolo por lluvias

El IDAAN informó que la planta potabilizadora de San Bartolo, en Chiriquí, se encuentra fuera de operaciones.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de San Bartolo, en la provincia de Chiriquí, se encuentra fuera de operaciones debido a la crecida del río producto de las lluvias.

