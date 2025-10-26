IDAAN informa interrupción de operaciones en planta de San Bartolo por lluvias.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de San Bartolo, en la provincia de Chiriquí, se encuentra fuera de operaciones debido a la crecida del río producto de las lluvias.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1982514072118763783&partner=&hide_thread=false
La planta potabilizadora de San Bartolo, en la provincia de Chiriquí, se encuentra fuera de operaciones debido a la crecida del río producto de las lluvias, informa el @IDAANinforma.pic.twitter.com/gVArgzTIPY— Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2025