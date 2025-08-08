IFARHU suspende atención en la Oficina de Soná debido por falta de agua potable

Edificio del IFARHU ubicado en la ciudad de Panamá.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que, debido a una suspensión del servicio de agua potable provocada por una interrupción eléctrica en la Oficina de Soná, provincia de Veraguas, la atención al público se mantendrá suspendida este viernes 8 de agosto.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a los usuarios que requerían de nuestros servicios y solicitamos su comprensión", señaló la entidad.

La atención se retomará el lunes 11 de agosto, a partir de las 8:00 a.m.