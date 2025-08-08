Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 13:55

IFARHU suspende atención en la Oficina de Soná debido por falta de agua potable

El IFARHU informó que la atención se retomará en Soná el lunes 11 de agosto, a partir de las 8:00 a.m.

Edificio del IFARHU ubicado en la ciudad de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que, debido a una suspensión del servicio de agua potable provocada por una interrupción eléctrica en la Oficina de Soná, provincia de Veraguas, la atención al público se mantendrá suspendida este viernes 8 de agosto.

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a los usuarios que requerían de nuestros servicios y solicitamos su comprensión", señaló la entidad.

La atención se retomará el lunes 11 de agosto, a partir de las 8:00 a.m.

