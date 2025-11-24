Panamá Oeste Nacionales -  24 de noviembre de 2025 - 09:41

La Chorrera se prepara para celebrar los 204 años de Independencia de Panamá de España

La Chorrera invita a la comunidad a 2 grandes desfiles patrios para celebrar 204 años de Independencia de Panamá de España.

Christopher Perez

El Distrito de La Chorrera se alista para vivir dos días llenos de identidad, música y tradición con motivo de los 204 años de Independencia de Panamá de España. Bajo la administración del alcalde Eloy Chong y la Junta de Festejo, el municipio confirmó una agenda cívica que reunirá a familias, estudiantes y amantes del folclore nacional.

Listado de bandas 28 de noviembre
Listado de bandas escolares, desfile 28 de noviembre, La Chorrera.

La Chorrera: Actos cívicos del 28 de noviembre

Los actos protocolares iniciarán puntualmente a las 7:30 a. m., seguidos del desfile cívico que recorrerá las principales calles del distrito. Bandas estudiantiles, delegaciones institucionales y agrupaciones comunitarias ya se encuentran preparadas para participar en esta jornada patriótica, que cada año convoca a miles de asistentes.

29 de noviembre: Gran desfile de Bandas Independientes

Un día después, el municipio celebrará el gran desfile de Bandas Independientes, un espectáculo que destaca por su talento, energía y puesta en escena.

El evento iniciará a las 4:00 p. m. desde el Parque 10 de Noviembre, para culminar en el Parque Libertador.

Una tradición que fortalece la identidad

Ambas actividades buscan resaltar el orgullo nacional y promover la participación comunitaria. El Municipio de La Chorrera invita a residentes y visitantes a disfrutar de estas celebraciones que mantienen el fervor patriótico y consolidan la unión del distrito.

Listado de bandas independientes 28 de noviembre
Listado de bandas independientes, desfile 29 de noviembre, La Chorrera.

