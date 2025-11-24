La Chorrera se prepara para celebrar los 204 años de Independencia de Panamá de España

La Chorrera celebra 204 años de independencia de Panamá de España.

El Distrito de La Chorrera se alista para vivir dos días llenos de identidad, música y tradición con motivo de los 204 años de Independencia de Panamá de España. Bajo la administración del alcalde Eloy Chong y la Junta de Festejo, el municipio confirmó una agenda cívica que reunirá a familias, estudiantes y amantes del folclore nacional.

Listado de bandas 28 de noviembre Listado de bandas escolares, desfile 28 de noviembre, La Chorrera. @mialcaldialachorrera

La Chorrera: Actos cívicos del 28 de noviembre

Los actos protocolares iniciarán puntualmente a las 7:30 a. m., seguidos del desfile cívico que recorrerá las principales calles del distrito. Bandas estudiantiles, delegaciones institucionales y agrupaciones comunitarias ya se encuentran preparadas para participar en esta jornada patriótica, que cada año convoca a miles de asistentes.

29 de noviembre: Gran desfile de Bandas Independientes

Un día después, el municipio celebrará el gran desfile de Bandas Independientes, un espectáculo que destaca por su talento, energía y puesta en escena.

El evento iniciará a las 4:00 p. m. desde el Parque 10 de Noviembre, para culminar en el Parque Libertador.

Una tradición que fortalece la identidad

Ambas actividades buscan resaltar el orgullo nacional y promover la participación comunitaria. El Municipio de La Chorrera invita a residentes y visitantes a disfrutar de estas celebraciones que mantienen el fervor patriótico y consolidan la unión del distrito.