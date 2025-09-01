Jóvenes panameños compiten en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica

Un equipo de cinco jóvenes panameños participa en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, que se celebra en Río de Janeiro, Brasil.
Jóvenes representarán a Panamá en Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica
El evento reúne a estudiantes de 19 países, quienes compiten y demuestran su talento en física, astronomía y cohetería, destacó la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).
La participación de Panamá resalta el interés y la pasión de los jóvenes por la ciencia y la investigación, así como el compromiso del país con la formación de futuros científicos e ingenieros.