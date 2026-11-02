Línea 3 del Metro: Gabinete aprueba contratación de $16.2 millones y servicios hasta 2029

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Resolución N.° 145-26, que autoriza al Metro de Panamá, S.A. a realizar una contratación mediante procedimiento excepcional por B/.16,223,996.07 para los servicios de gerencia, coordinación de interfaces y asistencia técnica de la Línea 3 del Metro de Panamá .

La contratación se realizará con el Consorcio PMTS Línea 3 , integrado por Nippon Koei Co., Ltd., Nippon Koei Latin America-Caribbean Co., Ltd. y Nippon Koei Lac, Inc.

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Los servicios estarán relacionados con la supervisión técnica y la coordinación de los diferentes componentes del proyecto, incluido el tramo soterrado de la Línea 3.

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¿Para qué se utilizarán los $16.2 millones autorizados para la Línea 3?

De acuerdo con la información presentada al Consejo de Gabinete, la nueva contratación permitirá garantizar la continuidad de los servicios de gerencia del proyecto, coordinación de interfaces y asistencia técnica hasta el 30 de junio de 2029.

Estos trabajos comprenden el acompañamiento técnico en los estudios, diseños, gestión contractual y coordinación de los componentes necesarios para el desarrollo de la Línea 3.

La contratación responde a ajustes realizados en la planificación del proyecto, particularmente en lo relacionado con el tramo soterrado.

¿Por qué el Metro de Panamá solicitó una contratación excepcional?

Al momento de suscribirse el contrato original N.° MPSA-19-2022, todavía no se habían definido completamente las condiciones del tramo soterrado de la Línea 3.

Por esta razón, se estableció inicialmente una fecha estimada de terminación para enero de 2027, mientras avanzaban los estudios, diseños y gestiones contractuales correspondientes.

Posteriormente, el 12 de octubre de 2026 se autorizó una modificación del plazo contractual, que fijó como nueva fecha de terminación el 31 de julio de 2026.

Según la información oficial, esta modificación respondió a la actualización del cronograma de ejecución y a la necesidad de ajustar los servicios de asistencia técnica a las nuevas etapas del proyecto.

Ante este escenario, el Metro de Panamá solicitó autorización para realizar una nueva contratación que permita mantener la coordinación técnica hasta junio de 2029.

¿Cuánto tiempo durará el nuevo contrato de la Línea 3?

La nueva contratación tendrá una vigencia total de 37 meses, distribuidos de la siguiente manera:

35 meses: ejecución de los servicios, del 1 de agosto de 2026 al 30 de junio de 2029.

2 meses adicionales: destinados a la liquidación contractual.

La autorización permitirá al Metro de Panamá avanzar con el procedimiento excepcional para contratar los servicios requeridos durante las siguientes etapas de ejecución de la Línea 3.