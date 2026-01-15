Mantienen toque de queda para menores de edad en San Miguelito: estos son los horarios

La Policía Nacional informó que se mantiene vigente el toque de queda obligatorio para menores de edad en el distrito de San Miguelito, como parte de las medidas para reforzar la seguridad y la convivencia social. De acuerdo con la entidad, el horario establecido es el siguiente:

Las autoridades advirtieron que todo menor de edad que sea encontrado fuera de su domicilio durante estos horarios será trasladado de inmediato a la Policía de Niñez y Adolescencia, conforme a los protocolos establecidos.

Decreto de toque de queda se mantiene vigente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011897259081023949?s=20&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama informa que "se mantiene un toque de queda obligatorio para menores de edad" en el distrito de San Miguelito.



El horario es: de domingo a jueves, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., y de viernes a sábado de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.



"Todo menor de edad que sea encontrado… pic.twitter.com/gcNyWKE1Qq — Telemetro Reporta (@TReporta) January 15, 2026

Este toque de queda está contemplado en el Decreto Alcaldicio N.° 16-DAI-2024, el cual se encuentra vigente y fue publicado en la Gaceta Oficial en septiembre de 2024. El decreto establece medidas específicas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir situaciones de riesgo que involucren a menores de edad dentro del distrito.

Refuerzan operativos policiales

La Policía Nacional señaló que ha intensificado los patrullajes motorizados, los operativos comunitarios y las acciones de inteligencia, con el objetivo de reducir los delitos que afectan la tranquilidad y la convivencia social en San Miguelito.

‍‍ Llamado a los padres de familia

Las autoridades hicieron un llamado a los padres y acudientes para que cumplan y hagan cumplir esta normativa, destacando que su colaboración es clave para proteger a los menores y mantener un distrito más seguro.