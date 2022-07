MEDUCA, Periodo Escolar: ¿Podría extenderse?

El segundo receso escolar podría ser eliminado para estas regiones dependiendo de los tiempos que se den si no el año escolar se alargará porque los estudiantes no pueden ser victima de los problemas externos que atraviesa el sector educativo. Asegura, Victoria Tello, subdirectora general del MEDUCA El segundo receso escolar podría ser eliminado para estas regiones dependiendo de los tiempos que se den si no el año escolar se alargará porque los estudiantes no pueden ser victima de los problemas externos que atraviesa el sector educativo. Asegura, Victoria Tello, subdirectora general del MEDUCA

image.png Una de las opciones evaluadas por el MEDUCA es la posible extensión de los días de clases

Tello menciona que la única forma en que los estudiantes de primaria, Premedia y media puedan recuperar el periodo perdido por la pandemia es que los alumnos estén en el aula de clases atendido por sus docentes.

Por otro lado, la Ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, ha señalado que la institución buscará mantener la clama entre los docentes para que las protestas no interfieran a terceros, considerándolo como un punto importante; Además resalta que, como ministerio de educación, les tocará posteriormente organizar lo de la recuperación de días y su posible extensión.

Mientras tanto los gremios magisteriales aseguran que se mantendrán en la mesa del dialogo con la institución educativa para agotar los puntos solicitados y que se llegue a un consenso con el ministerio.

De ser necesario, como método de recuperación de clases el Ministerio de educación no descarta utilizar las plataformas tecnológicas para que los estudiantes no se retrasen en sus estudios.

Días pasados, la ministra de Educación, se reunió con la comunidad educativa del Colegio Félix Olivares, en David-Chiriquí; donde se abordaron diferentes temas administrativos para garantizar la formación integral de 2,431estudiantes