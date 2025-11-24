MiAmbiente desmantela gasolinera ilegal en arrecifes de Isla Escudo

Personal del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) ejecutó un operativo de limpieza, ordenamiento y control en el Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas, una de las zonas ecológicas más sensibles y valiosas del país.

Durante las labores, la entidad informó del desmantelamiento de una gasolinera ilegal que había sido instalada directamente sobre arrecifes de coral, poniendo en riesgo un ecosistema de alta fragilidad y biodiversidad.

MiAmbiente desmantela gasolinera ilegal en arrecifes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1992987447215464613&partner=&hide_thread=false Personal de @MiAmbientePma realiza un operativo de limpieza y ordenamiento en el Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas.



Durante estas labores fue desmantelada una gasolinera ilegal construida sobre arrecifes de coral, la cual representaba una amenaza para este ecosistema… pic.twitter.com/w2J9SUUVMR — Telemetro Reporta (@TReporta) November 24, 2025

MiAmbiente advirtió que la estructura representaba una amenaza significativa por el posible derrame de combustibles y otros contaminantes que podrían afectar la fauna marina, los arrecifes y el equilibrio ambiental del área.

Estas acciones forman parte de una estrategia para frenar actividades ilegales, fortalecer la protección del paisaje protegido y garantizar la restauración y conservación de este patrimonio natural, considerado uno de los ecosistemas más importantes de Panamá.

La institución reiteró que mantendrá operativos constantes en la zona para ordenar el territorio y evitar nuevas afectaciones al ambiente.