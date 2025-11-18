Panamá Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 14:45

MiAmbiente instala letreros en Playa El Agallito para prevenir vertederos ilegales

MiAmbiente coloca señalización en Playa El Agallito, Herrera, para evitar vertidos ilegales y proteger el manglar. Refuerzan educación ambiental y vigilancia.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Herrera instaló nuevos letreros informativos en Playa El Agallito, con el propósito de prevenir vertederos ilegales y el depósito de caliche en áreas de manglar, uno de los ecosistemas más vulnerables y protegidos del país.

La medida responde a reportes recientes sobre el incremento de desechos y materiales no permitidos en la zona costera, lo que pone en riesgo la biodiversidad, especialmente las áreas de reproducción y alimentación de especies marinas y aves migratorias.

MiAmbiente coloca letreros en Playa para prevenir vertederos ilegales

MiAmbiente destacó que la colocación de señalización es parte de las acciones permanentes para fortalecer la educación ambiental, promover buenas prácticas entre visitantes y residentes, y garantizar el cumplimiento de la normativa que protege los manglares.

La institución recordó que los vertidos ilegales y el daño a ecosistemas de manglar son sancionables, por lo que continuará con operativos y monitoreo en Playa El Agallito y otras áreas costeras de la región.

