MiAmbiente instala letreros en Playa El Agallito para prevenir vertederos ilegales

Personal del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) en la provincia de Herrera instaló nuevos letreros informativos en Playa El Agallito, con el propósito de prevenir vertederos ilegales y el depósito de caliche en áreas de manglar, uno de los ecosistemas más vulnerables y protegidos del país.

La medida responde a reportes recientes sobre el incremento de desechos y materiales no permitidos en la zona costera, lo que pone en riesgo la biodiversidad, especialmente las áreas de reproducción y alimentación de especies marinas y aves migratorias.

MiAmbiente coloca letreros en Playa para prevenir vertederos ilegales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1990861974670868748&partner=&hide_thread=false Personal de @MiAmbientePma en la provincia de Herrera colocó letreros informativos en Playa El Agallito, con el objetivo de prevenir vertederos ilegales y depósito de caliche en el manglar. pic.twitter.com/ufkbDKnhoK — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2025

MiAmbiente destacó que la colocación de señalización es parte de las acciones permanentes para fortalecer la educación ambiental, promover buenas prácticas entre visitantes y residentes, y garantizar el cumplimiento de la normativa que protege los manglares.

La institución recordó que los vertidos ilegales y el daño a ecosistemas de manglar son sancionables, por lo que continuará con operativos y monitoreo en Playa El Agallito y otras áreas costeras de la región.