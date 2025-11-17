Ministerio de Trabajo aclara que ningún menor de 14 años puede ser contratado

Inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) realizaron un operativo de prevención y sensibilización contra el trabajo infantil en comercios de la ciudad de Panamá y la provincia de Veraguas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y proteger a los niños, niñas y adolescentes.

Durante la jornada, el equipo compuesto por trabajadoras sociales y personal técnico recordó a los comerciantes que está prohibido contratar a menores de 14 años en cualquier tipo de actividad laboral. En el caso de adolescentes entre 14 y 17 años, su contratación solo es permitida bajo estrictas condiciones, como jornadas reducidas de máximo 6 horas diurnas que les permitan continuar con sus estudios, además de otros derechos y protecciones especiales.

Mitradel realiza operativo contra trabajo infantil en Panamá

image

Los operativos incluyeron visitas a establecimientos en el corregimiento de Calidonia, así como en el interior del país, específicamente en Puerto Vidal (Las Palmas) y zonas pesqueras de Veraguas. Según el Mitradel, no se encontró a menores trabajando durante las inspecciones, lo que representa un resultado positivo para los esfuerzos de prevención.

Además de las verificaciones, los comerciantes fueron informados sobre el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la edad mínima para trabajar, y el Decreto Ejecutivo No. 1 de 2016, que detalla las peores formas de trabajo infantil. Estas normativas son fundamentales para evitar que niños y adolescentes sean expuestos a actividades peligrosas o que afecten su desarrollo físico y emocional.

La acción fue realizada de manera conjunta entre el Mitradel, la Policía de Niñez y Adolescencia, la Autoridad Marítima de Panamá y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), como parte de la estrategia nacional para erradicar el trabajo infantil.