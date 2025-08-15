Ministro de Salud reacciona a la muerte de joven con embarazo gemelar en el Hospital Santo Tomás

El ministro de Salud , Fernando Boyd Galindo, se refirió al caso de la joven de 29 años que falleció el lunes 11 de agosto en el Hospital Santo Tomás, durante un parto gemelar, tras ser referida desde el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera.

"A mí me duele muchísimo que eso haya pasado. Ella llegó al Hospital Nicolás Solano y vieron que era un parto prematuro y debieron moverla hacia el Hospital Santo Tomás, y en el camino ya fue dilatando y no pudieron hacerle cesárea porque ya venía dilatada y estaba produciéndose el parto, nacieron bien los dos niño, y eventualmente parece que hubo una infección y allí fallecieron los tres. Los dos niños y la señora", manifestó el ministro de Salud.

Laritza Jiménez tenía siete meses de gestación

Según los familiares en una entrevista con Telemetro Reporta, Laritza Jiménez, quien tenía siete meses de embarazo, acudió el pasado domingo al Hospital Nicolás A. Solano. Aseguran que no recibió la atención necesaria y que posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Santo Tomás.

Los parientes exigen a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias del caso y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.