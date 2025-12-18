MINSA alerta sobre llamadas fraudulentas a farmacias por supuesto "manual de seguridad"

El Ministerio de Salud ( MINSA ) alertó a los usuarios de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas que no se está exigiendo ningún manual de seguridad para la operación de establecimientos farmacéuticos ni no farmacéuticos, y advirtió sobre llamadas fraudulentas dirigidas a propietarios de farmacias en el país.

Según la entidad, se han recibido reportes de personas inescrupulosas que realizan llamadas telefónicas amenazando con el cierre de los establecimientos, alegando que deben contar con un supuesto manual de seguridad, información que fue desmentida categóricamente por el MINSA.

MINSA alerta por llamadas fraudulentas a farmacias

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/2001665247271436781?s=20&partner=&hide_thread=false Informamos a los usuarios de la Dirección de Farmacia y Drogas que no se está exigiendo contar con manual de seguridad para la operación de establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos. Recibimos reportes de llamadas fraudulentas y solicitamos presentar las denuncias. pic.twitter.com/Ylo1v4hd3t — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) December 18, 2025

La institución reiteró que no existe ningún requisito vigente que obligue a farmacias u otros comercios a presentar dicho documento, por lo que exhortó a los afectados a no dejarse engañar y a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

El MINSA informó además que las llamadas fraudulentas estarían siendo realizadas desde el número telefónico 6784-0873, por lo que pidió a la ciudadanía no atender ni responder solicitudes provenientes de este contacto.

Finalmente, el Ministerio de Salud recordó que toda información oficial sobre requisitos, trámites y fiscalizaciones se comunica exclusivamente a través de sus canales institucionales, e instó a los comerciantes a verificar cualquier notificación antes de realizar pagos o entregar información personal.