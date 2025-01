MINSA brinda recomendaciones para un verano seguro y saludable

El doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar de la Dirección de Promoción de la Salud, explicó que la exposición prolongada al sol puede causar insolación, golpes de calor y quemaduras en la piel. Para prevenir estos riesgos, el MINSA recomienda:

Usar sombreros de ala ancha para proteger el rostro y el cuello.

Aplicar protector solar con un FPS de al menos 30 y de amplio espectro, reaplicándolo cada dos horas.

Utilizar gafas de sol con protección UV para evitar problemas como cataratas y degeneración macular.

Vestir ropa ligera y de colores claros que cubra la mayor parte del cuerpo para evitar la acción directa del sol.

MINSA recomienda hidratación adecuada

un-perro-bebe-agua-tras-un-paseo-por-el-campo-en-un-dia-de-calor-canva_4_800x450 (1).jpeg

El Dr. Rodríguez subrayó la importancia de mantenerse hidratado, recomendando beber un vaso de agua de 8 onzas cada media hora, incluso si no se siente sed. Señaló que las bebidas azucaradas y alcohólicas no son efectivas para hidratar y no deben sustituir el consumo de agua.

Alimentación equilibrada

Durante el verano, las altas temperaturas invitan a consumir alimentos frescos y ligeros. El MINSA sugiere:

Incluir frutas de temporada y ensaladas de legumbres en la dieta.

Optar por proteínas cocinadas a la plancha, al vapor o hervidas.

Mantener una dieta balanceada que sea saciante y facilite la hidratación.

Actividad física moderada

El Dr. Rodríguez recomendó realizar actividades físicas al aire libre de forma moderada, evitando las horas de mayor exposición solar (entre las 10 a.m. y las 4 p.m.). Además, sugirió caminar durante 5 minutos después de cada comida para contribuir a la digestión y al gasto calórico.

Precauciones adicionales

El MINSA también enfatizó la importancia de tomar medidas de seguridad al realizar deportes acuáticos o actividades en el agua, garantizando un entorno relajado y seguro para el bienestar general.

Con estas recomendaciones, el Ministerio de Salud invita a la población a disfrutar de un verano saludable y seguro, previniendo los riesgos asociados a las altas temperaturas y priorizando el bienestar integral.