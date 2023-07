MINSA cierra mini super temporalmente en Chilibre

image.png

Sin embargo, la más grave es que la carnicería no cumplía con las normas sanitarias mínimas para su operación ya que el carnicero no tenía el carné de salud, no vestía adecuadamente, el área de la carnicería sucia, herramientas ajenas a productos cárnicos, tinacos de basura inadecuados y más.

Según la Ley, la suspensión temporal estará condicionada a la subsanación de las contravenciones a las normativas sanitarias vigentes y el minisúper tendrá la obligación de corregirla en un plazo de 30 días calendarios. De no cumplir con las obligaciones sanitarias contempladas en la resolución se le podrá aplicar sanciones más fuertes en defensa y protección de la salud y de la comunidad.