MINSA encuentra fallas sanitarias en más de 1,100 locales

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, tras una serie de operativos de inspección en la región metropolitana, se verificaron más de 1,100 locales comerciales, de los cuales un alto porcentaje incumplen con las normas sanitarias vigentes.

Las inspecciones forman parte del plan de vigilancia sanitaria y control ambiental que desarrolla el MINSA para garantizar condiciones seguras en establecimientos donde se manipulan alimentos, se ofrecen servicios al público o se desarrollan actividades comerciales.

MINSA detecta incumplimiento sanitario tras operativos en la región metropolitana

Las autoridades sanitarias detallaron que, entre las faltas más comunes, se detectaron deficiencias en limpieza, manejo inadecuado de desechos y almacenamiento de productos, situaciones que representan un riesgo para la salud pública.

Ante el aumento de casos de dengue en el país, el MINSA también exhortó a la población a eliminar los criaderos de mosquitos y mantener sus entornos limpios, especialmente en patios, recipientes con agua y áreas donde pueda acumularse líquido.

El Ministerio de Salud reiteró su compromiso de fortalecer la supervisión sanitaria y promover la prevención de enfermedades transmitidas por vectores en todo el territorio nacional.