Minsa investiga venta de pruebas caseras de COVID-19 a través de redes sociales

Explicó que este tipo de comercialización de pruebas COVID-19 aún no ha sido autorizada en Panamá, por lo que constituye un delito.

Autoridades brindan detalles sobre pruebas autoaplicadas o caseras de COVID-19

“Ya nosotros estamos investigando cómo Ministerio de Salud cuatro o cinco proveedores, por así decirlo, que están comercializando las pruebas llamadas caseras a través de redes sociales, Instagram, FaceBook, etcétera, ya lo estamos monitoreando porque eso ahorita mismo no se puede hacer, es ilegal esa venta porque insisto no está autorizada, además de que están vendiendo pruebas que no han sido revisadas y mucho menos validadas por el Gorgas”, detalló Cedeño.

Frente a esta situación el funcionario del Minsa hizo un llamado a los ciudadanos que eviten comprar este tipo de productos.

“A esas personas en este momento le recomendamos que no adquieran esas pruebas, primero porque su venta es ilegal, cómo están introduciendolas al país eso es un tema también muy complejo y que hay que verificar porque eso básicamente es un contrabando”, recalcó.

Cabe mencionar que el Minsa autorizó la utilización de pruebas autoaplicadas avaladas por el Instituto Conmemorativo Gorgas para detectar el virus SARS-CoV-2 a fin de atender la demanda actual.