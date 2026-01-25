MOP: Apertura total de la vía en Guarumal, sería en marzo

La apertura total del tramo de la carretera en Guarumal, ubicado en la vía Transístmica, en la provincia de Colón, podría concretarse en el mes de marzo, según informó el ministro de Obras Públicas ( MOP ), José Luis Andrade.

El titular del MOP ofreció estas declaraciones durante su participación en el programa Cara a Cara, donde explicó que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido, con el objetivo de restablecer completamente el tránsito en esta importante vía.

Ministro del MOP menciona los beneficios de la apertura total del tramo en Guarumal

La reapertura total del tramo beneficiará a conductores y transportistas que utilizan la Transístmica como una de las principales rutas de conexión entre la ciudad de Panamá y la provincia de Colón, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la movilidad en la zona.

El Ministerio de Obras Públicas mantiene los trabajos de rehabilitación como parte de las acciones para garantizar mayor seguridad vial y durabilidad de la infraestructura.