No hay mora quirúrgica en cardiología en la CSS, asegura el presidente Mulino

"Me informa el Director de CSS que al día de hoy no hay mora cardiológica ni cardiovascular. Hay pacientes nuevos en procesos regulares previo a cirugías. Es cuestión de voluntad y organización. El paciente es primero". "Me informa el Director de CSS que al día de hoy no hay mora cardiológica ni cardiovascular. Hay pacientes nuevos en procesos regulares previo a cirugías. Es cuestión de voluntad y organización. El paciente es primero".