Operación Guardianes 2026: SINAPROC reporta rescates, atenciones y llamado a la prevención

El SINAPROC continuará con la Operación Guardianes 2026 durante el verano.

Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo del Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ), autoridades ofrecieron un balance preliminar de la Operación Guardianes 2026, desplegada en ríos y playas del país con el objetivo de reforzar la seguridad de de visitantes y bañistas durante la temporada.

SINAPROC: Blance de visitantes y atenciones

De acuerdo con la información presentada, se registraron lamentablemente dos personas fallecidas en áreas no vigiladas. Además, se contabilizó un aproximado de 9 mil visitantes en los distintos puntos de cobertura donde se mantuvo presencia del SINAPROC y de otras instituciones de seguridad que apoyaron el operativo.

Durante la jornada se brindaron 10 atenciones. Cuatro de ellas se realizaron en playa Langosta, relacionadas con contacto con aguamalas, conocidas científicamente como medusas. Otras cuatro asistencias se registraron en playa Boquilla, en Panamá Oeste, por laceraciones, y dos más en playa Santa Clara, en la provincia de Coclé, por dolores torácicos.

En ninguno de estos casos fue necesario el traslado de los afectados a centros médicos.

sinaproc.png Autoridades hace llamado a seguir las recomendaciones.

Rescates preventivos y acciones oportunas

En Panamá Oeste, el personal realizó una movilización preventiva de una familia, debido a condiciones de mar alteradas que representaban riesgo de arrastre mar adentro. Entre los integrantes se encontraban dos menores de edad, sin que se requiriera traslado médico.

Además, en playa Los Olivos, el SINAPROC efectuó el rescate de dos menores y dos adultos, mientras que en playa Las Lajas se rescató a un hombre de 28 años de edad, como parte de las acciones de vigilancia activa.

Llamado a la prevención y continuidad del operativo

Las autoridades reiteraron que el primer anillo de seguridad es la responsabilidad individual, haciendo un llamado a acatar las recomendaciones y medidas preventivas.

Se informó que la Operación Guardianes 2026 continuará durante la temporada de verano, a partir del 15 de enero, y se extenderá también a otras actividades como carnavales, festividades religiosas y Semana Santa, manteniendo la vigilancia más allá de playas y ríos.