PASE-U: IFARHU inicia desembolso este 1 de diciembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) confirmó que este lunes 1 de diciembre iniciará oficialmente el desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), siguiendo el calendario previamente organizado por distritos y centros educativos en todo el país.

IFARHU confirmó que el 1 de diciembre inicia el desembolso del PASE-U

El Ifarhu confirmó que este lunes 1 de diciembre comenzará el desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), siguiendo el calendario organizado por distritos y centros educativos. pic.twitter.com/U2XT01GIUV — Telemetro Reporta (@TReporta) November 30, 2025

Según informó la entidad, los pagos se realizarán de manera escalonada para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones, especialmente en las áreas donde hay mayor concentración de estudiantes. El cronograma asigna días específicos para cada región educativa, por lo que el IFARHU recomendó a los beneficiarios verificar la fecha correspondiente a su plantel o distrito.

El PASE-U es uno de los programas de apoyo económico más amplios del país, destinado a reconocer el rendimiento académico, la asistencia y la conducta de estudiantes de primaria, premedia y media en escuelas oficiales y particulares dentro del sistema educativo panameño.

El IFARHU recordó que los estudiantes y acudientes deben mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier ajuste o actualización del calendario, así como las indicaciones sobre el método de cobro asignado.