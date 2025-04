Presidente Mulino critica llamado a paro docente; asistencia regular en escuela de San Miguelito

"Nadie con coherencia mental puede apoyar ese radicalismo y mucho menos usar al estudiantado panameño de carnada o de tropa de choque para cerrar las escuelas a menos de dos meses de haber empezado", expresó el mandatario durante una declaración oficial. "Nadie con coherencia mental puede apoyar ese radicalismo y mucho menos usar al estudiantado panameño de carnada o de tropa de choque para cerrar las escuelas a menos de dos meses de haber empezado", expresó el mandatario durante una declaración oficial.

A pesar del llamado a huelga, en la Escuela Carlos A. Mendoza, ubicada en el distrito de San Miguelito, se reportó una asistencia regular de estudiantes y la mayoría del personal docente acudió a sus labores con normalidad.

Presidente Mulino critica llamado a paro docente

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reprochó este martes el llamado a paro realizado por gremios docentes.



La ministra de Educación, Lucy Molinar, también se pronunció al respecto y reafirmó el compromiso del Gobierno con el diálogo y la transparencia en el manejo de los temas que preocupan a los educadores.

"Afortunadamente no es la mayoría, son los mismos de siempre, y a ellos les hago un llamado: no se privatizó el Seguro, no se aumentaron las cuotas. Los que se han tomado la molestia de hacer el cálculo se han dado cuenta de que llega incluso al 70% del salario a la hora de jubilarse. No se gana nada perjudicando al estudiante", afirmó la ministra.

Razón del paro indefinido

El paro indefinido fue convocado en rechazo a supuestas reformas al sistema de pensiones y jubilaciones administrado por la Caja de Seguro Social (CSS), tema que ha generado movilizaciones y protestas en distintos puntos del país en semanas recientes.

Las autoridades reiteraron que las clases continúan con normalidad en la mayoría de los planteles y llamaron a los docentes a no interrumpir el calendario escolar.