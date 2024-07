Presidente Mulino: Panamá no avalará en la OEA hoy ninguna resolución que no sea integralmente útil

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, ha anunciado que no apoyará ninguna resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA) que no ofrezca una solución integral y efectiva a la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Panamá rechaza resoluciones en la OEA que no ofrezcan solución integral para Venezuela

"Panamá no avalará en la OEA hoy ninguna resolución que no sea integralmente útil para llegar a una real y pronta solución a esta grave situación provocada por el régimen de Maduro. Vzla y su pueblo no merece transacciones en temas que son de caros principios". señala Mulino "Panamá no avalará en la OEA hoy ninguna resolución que no sea integralmente útil para llegar a una real y pronta solución a esta grave situación provocada por el régimen de Maduro. Vzla y su pueblo no merece transacciones en temas que son de caros principios". señala Mulino