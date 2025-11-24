Presidente Mulino recibe a estudiantes en el Palacio de Las Garzas

El presidente de la República , José Raúl Mulino, hizo una pausa en su agenda de trabajo para recibir, junto a la primera dama Maricel Cohen de Mulino, a un grupo de niños y niñas de prekínder y kínder de la Academia Interamericana de Panamá, quienes visitaron este viernes el Palacio Presidencial.

Los pequeños fueron recibidos en horas de la mañana en las escalinatas del Palacio Las Garzas, donde el mandatario y su esposa les dieron la bienvenida, conversaron brevemente con ellos y compartieron una sesión de fotografías.

Recorrido por los salones históricos con el presidente Mulino

Como parte de la visita escolar, los estudiantes realizaron un tour guiado por los principales salones de la casa presidencial. La pareja presidencial acompañó al grupo hasta el Salón Amarillo, donde inició un recorrido por la historia republicana del país.

"Bienvenidos a todos a la Presidencia de la República: esta es su casa, la casa de todos los panameños", expresó el presidente Mulino al dirigirse a los niños.

Durante el recorrido, el mandatario les explicó detalles de las pinturas del Salón Amarillo, la galería de gobernantes y algunas de las funciones que se realizan en este emblemático espacio. Posteriormente, el tour continuó con el personal del Ministerio de la Presidencia, quien guió a los estudiantes hacia el Salón de los Tamarindos, donde conocieron más sobre las obras artísticas que adornan este recinto.