Presidente Mulino se refiere al Ministerio de la Mujer, fiestas patrias, laptops y otros temas

En su conferencia de los jueves el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió al tema del Ministerio de la Mujer señalando que esta entidad se politizó y que con la creación del Instituto Nacional de la Mujer se busca que haya menos burocracia. También habló sobre fiestas patrias, la adquisición de laptops en el Ministerio de Educación (Meduca) y otros temas.