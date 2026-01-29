Panamá Nacionales -  29 de enero de 2026 - 11:49

Presidente Mulino y secretario general de la OEA impulsan iniciativas democráticas

El presidente José Raúl Mulino y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, coincidieron en impulsar iniciativas democráticas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este jueves un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en el que coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas democráticas e institucionales que contribuyan a la estabilidad de cada país del continente.

Durante la reunión, ambas autoridades dieron seguimiento a la actual coyuntura geopolítica y analizaron el estado de las democracias en América, con especial atención en Centroamérica, al considerarla clave para la estabilidad regional y el fortalecimiento de las instituciones de los Estados miembros de la OEA.

Encuentro entre el presidente Mulino y secretario se dio en el Palacio de las Garzas

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de las Garzas, en el marco de la visita oficial de Albert Ramdin a Panamá, quien participó en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Panamá respalda rol democrático de la OEA

Durante la conversación, el presidente Mulino reiteró el respaldo de Panamá a la OEA para promover iniciativas de corte democrático e institucional, orientadas a fortalecer la gobernabilidad, la estabilidad y el progreso en Centro y Suramérica.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, quien también participó en el intercambio sobre los desafíos regionales y la cooperación hemisférica.

