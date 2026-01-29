Presidente Mulino y secretario general de la OEA impulsan iniciativas democráticas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este jueves un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en el que coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas democráticas e institucionales que contribuyan a la estabilidad de cada país del continente.
Encuentro entre el presidente Mulino y secretario se dio en el Palacio de las Garzas
El encuentro tuvo lugar en el Palacio de las Garzas, en el marco de la visita oficial de Albert Ramdin a Panamá, quien participó en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Panamá respalda rol democrático de la OEA
Durante la conversación, el presidente Mulino reiteró el respaldo de Panamá a la OEA para promover iniciativas de corte democrático e institucional, orientadas a fortalecer la gobernabilidad, la estabilidad y el progreso en Centro y Suramérica.
El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, quien también participó en el intercambio sobre los desafíos regionales y la cooperación hemisférica.