Presidente Mulino y secretario general de la OEA impulsan iniciativas democráticas

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sostuvo este jueves un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en el que coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas democráticas e institucionales que contribuyan a la estabilidad de cada país del continente.

Durante la reunión, ambas autoridades dieron seguimiento a la actual coyuntura geopolítica y analizaron el estado de las democracias en América, con especial atención en Centroamérica, al considerarla clave para la estabilidad regional y el fortalecimiento de las instituciones de los Estados miembros de la OEA.

Encuentro entre el presidente Mulino y secretario se dio en el Palacio de las Garzas

El presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, se reunió este jueves con el secretario general de la @OEA_oficial, Albert Ramdin, en el Palacio de las Garzas.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de las Garzas, en el marco de la visita oficial de Albert Ramdin a Panamá, quien participó en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Panamá respalda rol democrático de la OEA

Durante la conversación, el presidente Mulino reiteró el respaldo de Panamá a la OEA para promover iniciativas de corte democrático e institucional, orientadas a fortalecer la gobernabilidad, la estabilidad y el progreso en Centro y Suramérica.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, quien también participó en el intercambio sobre los desafíos regionales y la cooperación hemisférica.