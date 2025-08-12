Panamá Oeste Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 15:08

Robo en tienda de celulares en Capira deja pérdidas de aproximadamente 15 mil balboas

Cuatro delincuentes cometieron un robo en una tienda de celulares en Villa Carmen. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 12 de agosto.

TReporta
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

En horas de la madrugada de este martes 12 de agosto, un grupo de cuatro delincuentes cometió un robo en una tienda de celulares ubicada en Villa Carmen, distrito de Capira, donde sustrajeron diversos equipos y productos tecnológicos.

Según uno de los trabajadores del local, aún no se conoce el monto total robado, pero se confirmó que solo en iPhone se llevaron mercancía valorada en aproximadamente 15 mil dólares, además de computadoras y otros artículos que se comercializan en la tienda.

El hecho fue atendido por la Policía Nacional luego de recibir una alerta ciudadana.

Los sospechosos escaparon en un vehículo con dirección hacia La Chorrera, donde abandonaron el automóvil. Durante un operativo, las autoridades lograron capturar a uno de los presuntos responsables, mientras que los otros tres continúan prófugos.

