Panamá Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 09:50

Segundo pago del MIDES 2026: estas son las fechas para cobrar

El MIDES confirmó el calendario oficial para el segundo desembolso de los programas sociales correspondiente al año 2026.

Segundo pago del MIDES 2026.

Segundo pago del MIDES 2026.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó que el lunes 1 de junio iniciará el segundo periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC). Los desembolsos se realizarán a través de la Tarjeta Clave Social (ACH) y en áreas de difícil acceso para los beneficiarios de los programas: 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

Por otro lado, el MIDES informó que el pago para el segundo grupo, se llevará a cabo del lunes 15 al viernes 19 de junio.

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Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre
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Calendario de pago del MIDES 2026.

Calendario de pago del MIDES 2026.

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