Segundo pago del MIDES 2026: estas son las fechas para cobrar

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó que el lunes 1 de junio iniciará el segundo periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC). Los desembolsos se realizarán a través de la Tarjeta Clave Social (ACH) y en áreas de difícil acceso para los beneficiarios de los programas: 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.