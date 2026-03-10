SINAPROC emite aviso por mar de fondo en el Pacífico y Caribe de Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por mar de fondo que podría afectar las costas del Pacífico panameño y el Caribe panameño.
De acuerdo con la entidad, estas condiciones marítimas podrían generar corrientes de retorno, fuertes rompientes y mar picado, lo que representa un riesgo para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.
SINAPROC alerta por mar de fondo en Pacífico y Caribe
Las autoridades explicaron que el fenómeno de mar de fondo puede provocar oleajes más intensos de lo habitual, lo que aumenta el peligro en áreas cercanas a la costa.
Entre los principales riesgos se encuentran:
- Corrientes de retorno que pueden arrastrar a los bañistas mar adentro.
- Rompientes fuertes cerca de la orilla.
- Mar picado, que dificulta la navegación de pequeñas embarcaciones.
Recomiendan precaución a la población
Ante esta situación, SINAPROC recomendó a la población extremar las medidas de precaución al visitar playas o realizar actividades marítimas.
Entre las recomendaciones se encuentran:
- Evitar ingresar al mar si se observan olas fuertes o corrientes peligrosas.
- Mantener vigilancia constante de niños y personas que naden en el mar.
- Seguir las indicaciones de las autoridades y guardavidas.
La institución reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que las condiciones del mar pueden variar dependiendo de los cambios en el clima y el oleaje.