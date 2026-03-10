Panamá Nacionales -  10 de marzo de 2026 - 13:19

SINAPROC emite aviso por mar de fondo en el Pacífico y Caribe de Panamá

SINAPROC emitió un aviso de prevención por mar de fondo que puede provocar corrientes de retorno, fuertes rompientes y mar picado en Panamá.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por mar de fondo que podría afectar las costas del Pacífico panameño y el Caribe panameño.

De acuerdo con la entidad, estas condiciones marítimas podrían generar corrientes de retorno, fuertes rompientes y mar picado, lo que representa un riesgo para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.

SINAPROC alerta por mar de fondo en Pacífico y Caribe

Las autoridades explicaron que el fenómeno de mar de fondo puede provocar oleajes más intensos de lo habitual, lo que aumenta el peligro en áreas cercanas a la costa.

Entre los principales riesgos se encuentran:

  • Corrientes de retorno que pueden arrastrar a los bañistas mar adentro.
  • Rompientes fuertes cerca de la orilla.
  • Mar picado, que dificulta la navegación de pequeñas embarcaciones.

Recomiendan precaución a la población

Ante esta situación, SINAPROC recomendó a la población extremar las medidas de precaución al visitar playas o realizar actividades marítimas.

Entre las recomendaciones se encuentran:

  • Evitar ingresar al mar si se observan olas fuertes o corrientes peligrosas.
  • Mantener vigilancia constante de niños y personas que naden en el mar.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades y guardavidas.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que las condiciones del mar pueden variar dependiendo de los cambios en el clima y el oleaje.

