SINAPROC emite aviso por mar de fondo en el Pacífico y Caribe de Panamá

SINAPROC emite aviso por mar de fondo en el Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá ( SINAPROC ) emitió un aviso de prevención por mar de fondo que podría afectar las costas del Pacífico panameño y el Caribe panameño.

Contenido relacionado: IMHPA advierte que Panamá está bajo aviso por alta sensación térmica e incendios

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De acuerdo con la entidad, estas condiciones marítimas podrían generar corrientes de retorno, fuertes rompientes y mar picado, lo que representa un riesgo para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.

SINAPROC alerta por mar de fondo en Pacífico y Caribe

Las autoridades explicaron que el fenómeno de mar de fondo puede provocar oleajes más intensos de lo habitual, lo que aumenta el peligro en áreas cercanas a la costa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031432934431801581?s=20&partner=&hide_thread=false Emiten aviso de prevención por mar de fondo en el Pacífico y Caribe, que puede generar corrientes de retorno, fuertes rompientes y mar picado. pic.twitter.com/FGN94ftDlV — Telemetro Reporta (@TReporta) March 10, 2026

Entre los principales riesgos se encuentran:

Corrientes de retorno que pueden arrastrar a los bañistas mar adentro.

Rompientes fuertes cerca de la orilla.

Mar picado, que dificulta la navegación de pequeñas embarcaciones.

Recomiendan precaución a la población

Ante esta situación, SINAPROC recomendó a la población extremar las medidas de precaución al visitar playas o realizar actividades marítimas.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Evitar ingresar al mar si se observan olas fuertes o corrientes peligrosas.

Mantener vigilancia constante de niños y personas que naden en el mar.

Seguir las indicaciones de las autoridades y guardavidas.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que las condiciones del mar pueden variar dependiendo de los cambios en el clima y el oleaje.