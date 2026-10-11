Sismo en Panamá: colapsan las dos torres de la catedral San Juan Bautista de Penonomé

El fuerte sismo de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá dejó graves afectaciones en el patrimonio histórico y religioso de la provincia de Coclé. Entre las pérdidas de mayor consideración se encuentra la Catedral San Juan Bautista de Penonomé, cuyas dos emblemáticas torres colapsaron por completo a causa de la intensidad de las ondas sísmicas.
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Evaluaciones técnicas definirán el futuro de la catedral
Ante esta lamentable situación, Monseñor Edgardo Cedeño, obispo de la diócesis de Penonomé, explicó que se coordinará con especialistas la realización de estudios técnicos y estructurales profundos en el templo parroquial para determinar los pasos a seguir en su eventual estabilización o reconstrucción.
Cedeño hizo un llamado a la calma y a la solidaridad de la comunidad católica y panameña en general mientras se realizan las inspecciones oficiales en el recinto.
Siete iglesias adicionales presentan daños en la diócesis
La Catedral San Juan Bautista no es la única estructura religiosa afectada por la secuencia sísmica. La diócesis de Penonomé reportó que al menos otras siete iglesias de la región presentan severos daños en sus paredes, techos y estructuras principales.
Entre los principales daños reportados en los templos de la zona destacan:
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Agrietamiento estructural: Fisuras profundas en muros de mampostería e históricas paredes de quincha o calicanto.
Desprendimiento de mampostería: Caída de fachadas, cornisas y elementos decorativos exteriores.
Riesgo en las vías: Cierres preventivos en las calles adyacentes a las iglesias afectadas para garantizar el libre tránsito de los vehículos de socorro y proteger a la ciudadanía.
Recomendaciones para la ciudadanía en Coclé
Las autoridades locales y la diócesis solicitan a los residentes y visitantes de Penonomé y áreas aledañas atender las siguientes disposiciones:
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Evitar acercarse al área de la catedral: La zona permanece bajo perímetro de seguridad debido a la inestabilidad de las paredes restantes.
Atender desviaciones de tráfico: Seguir las indicaciones de la Policía Nacional y la ATTT ante los cierres de calles en el centro histórico.
Reportar grietas o fisuras: Informar a los equipos de inspección del SINAPROC sobre cualquier daño estructural en viviendas o templos cercanos.