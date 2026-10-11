Sismo en Panamá: colapsan las dos torres de la catedral San Juan Bautista de Penonomé

El fuerte sismo de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá dejó graves afectaciones en el patrimonio histórico y religioso de la provincia de Coclé. Entre las pérdidas de mayor consideración se encuentra la Catedral San Juan Bautista de Penonomé, cuyas dos emblemáticas torres colapsaron por completo a causa de la intensidad de las ondas sísmicas.

El impacto del movimiento telúrico transformó el paisaje del casco antiguo de Penonomé, donde autoridades locales y equipos de emergencia acordonaron de inmediato el perímetro para evitar accidentes por desprendimiento de escombros y resguardar la seguridad de peatones y conductores.

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Evaluaciones técnicas definirán el futuro de la catedral

Ante esta lamentable situación, Monseñor Edgardo Cedeño, obispo de la diócesis de Penonomé, explicó que se coordinará con especialistas la realización de estudios técnicos y estructurales profundos en el templo parroquial para determinar los pasos a seguir en su eventual estabilización o reconstrucción.

Sismo en Panamá | Las dos torres de la catedral San Juan Bautista de Penonomé colapsaron tras el sismo de magnitud 7.5.



Monseñor Edgardo Cedeño, obispo de la diócesis de Penonomé, explicó que realizarán estudios técnicos al templo para conocer cómo proceder. Otras 7 iglesias de… pic.twitter.com/FlVAzNToXB — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

Cedeño hizo un llamado a la calma y a la solidaridad de la comunidad católica y panameña en general mientras se realizan las inspecciones oficiales en el recinto.

Siete iglesias adicionales presentan daños en la diócesis

La Catedral San Juan Bautista no es la única estructura religiosa afectada por la secuencia sísmica. La diócesis de Penonomé reportó que al menos otras siete iglesias de la región presentan severos daños en sus paredes, techos y estructuras principales.

Entre los principales daños reportados en los templos de la zona destacan:

Agrietamiento estructural: Fisuras profundas en muros de mampostería e históricas paredes de quincha o calicanto.

Desprendimiento de mampostería: Caída de fachadas, cornisas y elementos decorativos exteriores.

Riesgo en las vías: Cierres preventivos en las calles adyacentes a las iglesias afectadas para garantizar el libre tránsito de los vehículos de socorro y proteger a la ciudadanía.

Recomendaciones para la ciudadanía en Coclé

Las autoridades locales y la diócesis solicitan a los residentes y visitantes de Penonomé y áreas aledañas atender las siguientes disposiciones: