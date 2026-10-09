Sismo en Panamá: reportan derrumbe en Azuero y autoridades inspeccionan daños

Las autoridades realizan labores de inspección en diversas provincias de Panamá tras el sismo registrado este viernes 9 de octubre de 2026, alrededor del mediodía. Durante la tarde también se han reportado réplicas, mientras los organismos de emergencia evalúan las posibles afectaciones en diferentes puntos del país.
Según la información preliminar proporcionada, el movimiento sísmico se localizó a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros.
Sismo en Panamá: reportan derrumbes y daños en Azuero
En la región de Azuero, integrada por las provincias de Los Santos y Herrera, se han reportado derrumbes de edificios y daños en vehículos, aunque todavía se requiere confirmación oficial sobre la magnitud de las afectaciones.
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También se han señalado posibles efectos del movimiento telúrico en otras zonas de las provincias centrales y en la ciudad de Panamá.
Hasta el momento, no se dispone de un balance oficial que confirme si hay personas atrapadas entre los escombros, heridas o víctimas fatales. Sin embargo, autoridades locales han informado que las edificaciones turísticas afectadas en Pedasí no se encontraban ocupadas al momento del sismo.
Las autoridades continúan con las evaluaciones correspondientes para determinar el alcance de los daños.