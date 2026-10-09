Sismo en Panamá: reportan derrumbe en Azuero y autoridades inspeccionan daños

Las autoridades realizan labores de inspección en diversas provincias de Panamá tras el sismo registrado este viernes 9 de octubre de 2026, alrededor del mediodía. Durante la tarde también se han reportado réplicas, mientras los organismos de emergencia evalúan las posibles afectaciones en diferentes puntos del país.

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Según la información preliminar proporcionada, el movimiento sísmico se localizó a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros.

Imágenes desde el área de Cambutal, en la Península de Azuero, donde se ha registrado el mayor impacto por el sismo de magnitud 7.2, que ha causado afectaciones estructurales y en las vías de comunicación. pic.twitter.com/M4UY2HMWT7 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Sismo en Panamá: reportan derrumbes y daños en Azuero

En la región de Azuero, integrada por las provincias de Los Santos y Herrera, se han reportado derrumbes de edificios y daños en vehículos, aunque todavía se requiere confirmación oficial sobre la magnitud de las afectaciones.

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También se han señalado posibles efectos del movimiento telúrico en otras zonas de las provincias centrales y en la ciudad de Panamá.

¿Qué hacer ante un sismo?

Le compartimos estas recomendaciones de @Sinaproc_Panama y recordamos que las líneas para reportes de emergencia son 520-4429 / 911 / 6998-4809. pic.twitter.com/PpLHDJGdjd — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Hasta el momento, no se dispone de un balance oficial que confirme si hay personas atrapadas entre los escombros, heridas o víctimas fatales. Sin embargo, autoridades locales han informado que las edificaciones turísticas afectadas en Pedasí no se encontraban ocupadas al momento del sismo.

Las autoridades continúan con las evaluaciones correspondientes para determinar el alcance de los daños.