¿Subirá el pasaje del Metrobús? MiBus responde ante el alza del combustible

La empresa de transporte masivo MiBus informó que, pese al reciente incremento en los precios del combustible, no se aumentarán las tarifas del Metrobús . Sin embargo, la entidad anunció ajustes en sus operaciones que impactarán a unos 20,000 usuarios que utilizan el servicio diariamente.

Debido a que el gasto en diésel representa más de B/. 1 millón mensuales para la institución, MiBus implementó desde este viernes las siguientes acciones:

Reducción de rutas paralelas: Se limitarán los recorridos que coinciden con las líneas del Metro de Panamá.

Optimización de flota: Uso exclusivo de los buses más eficientes en consumo.

Reducción de kilometraje al vacío: Ajustes logísticos para evitar desplazamientos de unidades sin pasajeros.

Cambios en corredores: Ajustes en los horarios y frecuencias de las rutas de Corredor Norte y Sur.

El director de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, recomendó a los ciudadanos priorizar el uso del Metro de Panamá, señalando que este sistema funciona con energía eléctrica y no depende directamente del costo de los hidrocarburos.

Con estas estrategias, la empresa estima una reducción de entre el 60 % y 75 % en los costos asociados al consumo de combustible.