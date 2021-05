Viajeros que salgan de Chiriquí deberán presentar prueba COVID-19 negativa en el aeropuerto

Señala que a fin de cumplir con esta norma, este fin de semana fue instalado en el aeropuerto Enrique Malek, de Chiriquí, un puesto se hisopado en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. durante este sábado; mientras que el domingo las pruebas se realizarán de 7:00 a 11:00 a.m. y 2:00 a 6:00 p.m., esto con el objetivo de facilitarle la realización de la prueba COVID-19 de manera gratuita a los pasajeros que no se la hayan realizado previamente.

Agrega que adicionalmente será habilitada un área de hisopado a lado de la morgue judicial de la Sede Regional del Minsa en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. para las personas que salgan de la provincia.

Además se están realizando pruebas de hisopado aleatorias en el puesto de control de Guabalá y en Paso Canoas a todo el que sale hacia Costa Rica.

"Es importante destacar que quienes se desplacen vía terrestre, se les anuncia que en el puesto de control de Guabalá se efectuará tamizajes (toma de temperatura) e hisopados de manera aleatoria, mientras que, en la frontera de Paso Canoas, se mantiene funcionando bajo las mismas disposiciones de entrada y salida, tanto para nacionales como para extranjeros, recalca el Minsa.

Cabe mencionar que esta nueva medida se suma a las otras ya establecidas en la provincia de Chiriquí ante el aumento de casos de la COVID-19, tales como un toque de queda de 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y cuarentena total, sin jornada laboral ni movilidad, desde los sábados a las 8:00 p.m. hasta los días lunes a las 4:00 a.m.