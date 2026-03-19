Violencia vial en Panamá Oeste: disparan contra bus tras discusión

Un hecho violento se registró en Arraiján, donde un conductor particular realizó disparos contra un bus tipo coaster que transportaba pasajeros. De acuerdo con los reportes preliminares, la situación se originó tras una maniobra relacionada con el cierre de una vía en Panamá Oeste , lo que desencadenó una persecución entre ambos conductores.

En medio del altercado, el conductor del vehículo particular sacó un arma de fuego y realizó al menos tres disparos.

Persecución termina a tiros en Arraiján: busero herido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034598316445503668?s=20&partner=&hide_thread=false Un conductor particular realizó disparos contra un bus coaster que transportaba pasajeros en Arraiján.



Al parecer la situación inició con una maniobra por el cierre de una vía, lo que desató una persecución y en medio del altercado, el conductor del auto particular sacó un arma… pic.twitter.com/mbcUqvvpqO — Telemetro Reporta (@TReporta) March 19, 2026

Uno de los proyectiles impactó al conductor del bus, quien resultó herido. A pesar del ataque, los pasajeros que viajaban en la unidad resultaron ilesos. Las autoridades iniciaron las investigaciones para ubicar al responsable y esclarecer las circunstancias del hecho.