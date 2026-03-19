Panamá Oeste Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 08:15

Violencia vial en Panamá Oeste: disparan contra bus tras discusión

Un conductor en Panamá Oeste, realizó disparos contra un bus en Arraiján tras una discusión vial. El busero resultó herido.

Violencia vial en Panamá Oeste

Violencia vial en Panamá Oeste

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hecho violento se registró en Arraiján, donde un conductor particular realizó disparos contra un bus tipo coaster que transportaba pasajeros. De acuerdo con los reportes preliminares, la situación se originó tras una maniobra relacionada con el cierre de una vía en Panamá Oeste, lo que desencadenó una persecución entre ambos conductores.

En medio del altercado, el conductor del vehículo particular sacó un arma de fuego y realizó al menos tres disparos.

Persecución termina a tiros en Arraiján: busero herido

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Uno de los proyectiles impactó al conductor del bus, quien resultó herido. A pesar del ataque, los pasajeros que viajaban en la unidad resultaron ilesos. Las autoridades iniciaron las investigaciones para ubicar al responsable y esclarecer las circunstancias del hecho.

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