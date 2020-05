AP - The Associated Press • 12 May 2020 - 04:26 PM

¿Puede el coronavirus sobrevivir en billetes? Los expertos dicen que sí, pero consideran que la probabilidad de contagio del virus del COVID-19 por contacto con efectivo es baja comparada con la propagación entre personas, que es la principal forma en que la gente se infecta.

Aun así, los comercios en todo el mundo están limitando al máximo las transacciones en efectivo y los gobiernos toman precauciones adicionales.

Cuando exista la opción, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan utilizar métodos de pago libres de contacto físico, como las compras por teléfono o en línea. Si es necesario utilizar efectivo o tarjeta de débito, los CDC aconsejan utilizar desinfectante de manos inmediatamente después de pagar.

Un estudio en marzo halló que el virus puede vivir en el cartón hasta 24 horas, pero no hizo pruebas de cuánto dura en el dinero de papel. Utilizar tarjeta de débito o crédito tampoco elimina el riesgo. El estudio encontró que el virus puede vivir en el plástico hasta tres días, aunque la investigación no demuestra que alguien se haya infectado por tocar superficies contaminadas.