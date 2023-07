¿Cómo donar sangre en Panamá?: Estos son sus requisitos y beneficios

La donación de sangre en Panamá y el mundo es solicitada para brindar una oportunidad de vida a las personas que sufren de alguna situación en la que su cuerpo no logre trabajar para producir la cantidad de sangre adecuada.

image.png CSS

Te mostramos los requisitos para donar sangre en Panamá y cuáles son los beneficios para tu salud.

Requisitos

La organización Sangre Panamá, comparte siete requisitos para donar. Estos son:

Edad entre 18 y 65 años o 17 años con consentimiento de padres.

con consentimiento de padres. Peso superior a 110 lbs: es importante por la cantidad de agua y sangre que tiene tu cuerpo.

es importante por la cantidad de agua y sangre que tiene tu cuerpo. Tener un buen estado de salud: sentirse bien, sin heridas ni infecciones recientes.

sentirse bien, sin heridas ni infecciones recientes. Identificación vigente con foto (Cédula o el Pasaporte): es un requisito general para verificar la edad y por seguridad del donador.

es un requisito general para verificar la edad y por seguridad del donador. Al menos seis meses de estadía en Panamá: Por seguridad del paciente, se asegura que el donador no tenga ninguna enfermedad en período asintomático o de ventana.

Por seguridad del paciente, se asegura que el donador no tenga ninguna enfermedad en período asintomático o de ventana. Sé sincero durante la entrevista: La intención es ayudar al paciente, habla con el doctor con confianza

La intención es ayudar al paciente, habla con el doctor con confianza Comer antes de la donación: puedes tomar líquidos, comer alimentos ligeros y bajos en grasas.

image.png Puedes donar luego de 6 meses de haberte realizado un tatuaje.

Existen mitos detrás de la donación de sangre. Debes conocer que sí puedes donar si tienes tatuajes, después de los 6 meses de habértelo realizado; no engorda ni adelgaza, no es doloroso y no demora más de 20 minutos y tampoco contraerás enfermedades, debido que el material es utilizado sólo esa vez.

¿Cuáles son esos beneficios para la salud?

Entre los beneficios de donar sangre se mencionan: reduce el estrés, mejora el fluido sanguíneo, equilibra niveles de hierro, reduce la posibilidad de desarrollar enfermedades circulatorias y te ayuda a rejuvenecer el organismo.