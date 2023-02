WhatsApp: Trucos para enviar imágenes HD sin bajar su calidad

Para los usuarios de WhatsApp siempre ha sido una desventaja no poder enviar imágenes sin que se compriman, es decir se baje su calidad. Ahora, esto ya no va hacer un impedimento para no enviar fotos de calidad a tus amigos, familiares o pareja pues Meta desarrolló una nueva función que le permite compartir fotografías sin la necesidad de alterar o reducir sus megapíxeles en WhatsApp; lo que haría que se la App se perfile como competencia de aplicaciones de la estatura de We Tranfer.