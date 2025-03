¡HOY! Eclipse Lunar: Horario para ver la Luna de Sangre en Panamá

Contenido relacionado: Eventos astronómicos de marzo: eclipse lunar total y la observación de cuatro planetas

Durante la fase de totalidad, que durará aproximadamente 1 hora y 5 minutos, la Luna adquirirá un tono rojizo característico, conocido como "Luna de Sangre".

¡Prepárate para el increíble Eclipse Lunar Total del 13 al 14 de marzo! En Panamá, tendremos una vista espectacular de este fenómeno astronómico. La luna se teñirá de un hermoso tono rojizo, conocido como "Luna de Sangre", que no querrás perderte. Aquí están las horas clave para que no te pierdas ni un momento de este evento celestial: Inicio del eclipse penumbral: 10:57 p.m. del 13 de marzo Inicio del eclipse parcial: 12:09 a.m. del 14 de marzo Inicio de la totalidad: 1:26 a.m. Máximo del eclipse: 1:58 a.m. Fin de la totalidad: 2:31 a.m. Fin del eclipse parcial: 3:48 a.m. Fin del eclipse penumbral: 5:00 a.m. Durante la fase de totalidad, que durará aproximadamente 1 hora y 5 minutos, la Luna adquirirá un tono rojizo característico, conocido como "Luna de Sangre". Este fenómeno es seguro de observar a simple vista, sin necesidad de equipos especiales.