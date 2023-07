WhatsApp anuncia que eliminará tu cuenta si instalaste una de estas apps

La empresa apoderada de las redes sociales Meta, la cual también se encuentra detrás de WhatsApp , dio a conocer mediante un comunicado en su blog oficial advirtiendo a todos sus usuarios a no emplear versiones modificadas de su famosa aplicación; es por ello que los internautas deberán tener mucho cuidado de las aplicaciones que bajen en su teléfono Android o iPhone.

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

WhatsApp Delta

Yo WhatsApp

Los mencionados forman parte de la gran fila de aplicaciones que simulan WhatsApp, por lo que estas apps piratas son muy populares debido a que ofrecen características adicionales que la versión original no posee.

image.png

"Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva", señala la empresa de Mark Zuckerberg en su comunicado.

De acuerdo con Meta, las personas que tengan instalado WhatsApp Plus, GB WhatsApp o cualquier otra versión modificada será castigada con la pérdida de su cuenta. Primero será un baneo temporal que durará 24 horas, durante este tiempo no podrás conversar con ninguno de tus contactos. Luego de ese periodo, si descubren que sigues usando la app pirata, la suspensión pasará a ser definitiva.

Así que, como son aplicaciones no oficiales, no cuentan con el cifrado de extremo a extremo que ofrece Meta, es decir, cualquier tercero (incluso el creador de la app) podría tener acceso a tus chats de WhatsApp. De igual manera, son peligrosas porque podrían incluir algún tipo de malware que termine robando tu información, esto debido a que no se encuentran ni en Play Store ni en App Store, sino en páginas poco confiables.